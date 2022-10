Curso de Biomedicina da UnP Mossoró conquista nota máxima em avaliação do MEC

O curso de Biomedicina, na modalidade presencial da Universidade Potiguar (UnP), Campus Mossoró, obteve conceito 5, ou seja, nota máxima pela avaliação de reconhecimento realizada pelo Ministério da Educação (MEC).

Para a avaliação foi observada a matriz curricular, corpo docente, aspectos estruturantes como laboratórios, além de oferta do campo de estágio para os estudantes.

Para a Coordenadora do curso, Professora Cristina Carlos, esse resultado foi bastante positivo.

“Esse reconhecimento representa excelência para o curso, onde colocamos no mercado de trabalho profissionais qualificados, formados em um curso com conceito máximo reconhecido pelo MEC”.

A UnP é a única universidade privada do Estado do Rio Grande do Norte. Com 40 anos de atividades, possui milhares de alunos entre os campi de Natal e Mossoró, oferecendo cursos de graduação, pós-graduação e educação a distância, com polos em diversas cidades do país, além de cursos técnicos.

Como formadora de profissionais, a instituição tem compromisso com a cidadania, consubstanciada nos valores éticos, sociais, culturais e profissionais.

Este propósito direciona o desenvolvimento e a prática de seu projeto institucional e dos projetos pedagógicos dos cursos que oferece para a comunidade.