16 bairros de Mossoró serão afetados com suspensão de abastecimento por parada em adutora

16 bairros de Mossoró terão suspensão de abastecimento devido a uma parada programada na Adutora Jerônimo Rosado.

Segundo informou a Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte a parada acontecerá na quinta-feira (13), a partir das 7 horas da manhã, para realização de uma manutenção no equipamento.

Devido isto, parte dos bairros de Mossoró terão suspensão de abastecimento. A previsão da Caern é religar o sistema no final da tarde de sexta-feira (14). Após religar, são necessárias 72 horas para a regularização.

Os bairros mais afetados pelo desligamento da adutora no município são: Alto do Sumaré, Liberdade I e II, Nova Vida, Dom Jaime Câmara, Costa e Silva, Planalto 13 de Maio, Ilha de Santa Luzia, Centro, Paredões, Bom Jardim, parte do Santo Antônio, Abolição III e IV, parte de Nova Betânia e Santa Delmira.