Prefeitura Mossoró realiza dia D de multivacinação nas UBSs nesta terça-feira

Nesta terça-feira (11), véspera de feriado da padroeira do Brasil e Dia das Crianças, a Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), realiza mais um dia D de vacinação dentro da Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite e Multivacinação.



A mobilização ocorrerá em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município. Além da imunização contra a pólio, haverá também aplicação de doses das vacinas contra a Covid-19, febre amarela e multivacinação. O dia D acontece das 7h às 11h e das 13h às 17h.



Coordenador do Programa Nacional de Imunização no município (PNI), Etevaldo Lima explicou que a campanha foi prorrogada até o final do mês de outubro. “Essa prorrogação se deu diante das baixas coberturas vacinais e o Município tem intensificado essa busca ativa das crianças que ainda não se vacinaram”.



Lima convoca pais e responsáveis para levarem seus filhos para se imunizarem contra a pólio e ressalta as possíveis sequelas que uma criança pode ter se não estiver imunizada contra a doença.



“Convocamos pais e responsáveis a estarem presentes na Unidade Básica mais próxima nesta terça-feira para vacinar seu filho. Não podemos esperar até o dia 31. São apenas duas gotinhas que vão prevenir essa criança contra a paralisia infantil. A criança ao contrair essa doença pode ficar sequelada por toda a vida, dependendo de uma cadeira de rodas ou restrito ao leito de uma cama”, disse.



Até a manhã desta segunda-feira (10), Mossoró contabilizava 7.468 crianças de 1 ano a menores de 5 anos imunizadas contra a poliomielite. O número representa 49% do público-alvo estimado em 15.074.



A poliomielite é uma doença infectocontagiosa viral aguda que pode levar a paralisia flácida, de início súbito, atingindo geralmente os membros inferiores. Desde o início do século XX o programa nacional de imunização e as ações de vigilância têm conseguido interromper a transmissão da poliomielite.



Porém, o abandono na vacinação de rotina tem sido preocupante, por representar o risco a que está submetida a pessoa não vacinada, pela possível falha no processo de imunização em razão de esquema vacinal incompleto.