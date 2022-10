Chuva do Caju, diz José Espínola, pesquisador da UFERSA

Há alguns dias sem chover, Mossoró registrou na tarde desta segunda-feira (10), chuva intensa em praticamente todas as regiões entre 10 a 15 minutos.



De acordo com o professor e pesquisador da Ufersa, José Espínola, a chuva da tarde de hoje não é normal para essa época do ano, já que outubro é considerado o mês mais seco na região. O professor disse que a chuva de hoje é o que os agricultores chamam de a chuva do caju.



“Outubro é considerado o mês mais seco em nossa região. Como tem feito muito calor nos últimos dias, formam-se instabilidades que trazem umidade do litoral a 40 km provocando essas chuvas de pequena intensidade que os agricultores chamam de chuvas do caju. Amanhã deve voltar ao normal para a época”, afirmou Espínola.



Na estação meteorológica da Ufersa, foi registrado 5,6mm de chuva. A chuva também molhou outras cidades da região como Governador Dix Sept Rosado, Serra do Mel, Barauna, Patu, Caraúbas e Angicos.



O Professor ressalta que apesar de não ser normal para a época, Mossoró registrou nos últimos 100 anos fortes chuvas nesse período. Em 1919 foi registrado 28,3mm de chuvas em outubro, em 1984 20,4mm e mais recentemente em 2010, 15mm.



“Temos dias com muita radiação solar chegando aqui na superfície, dias muito quentes com a passagem do equinócio local acontecendo nesses primeiros dias de outubro, em que os raios solares estão incidindo mais perpendicularmente sobre a região, então esse aquecimento provoca essas instabilidades tropicais”, explica.



Para a alegria dos mossoroenses, a chuva chegou como alivio para o calor que vem sendo registrado nos últimos dias.