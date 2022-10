Estratégias realizadas pela Secretaria de Saúde aumentam cobertura vacinal em Mossoró

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) vem realizando ao longo da Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite e Multivacinação estratégias no intuito de alcançar a meta estipulada pelo Ministério da Saúde de cobertura vacinal das crianças de 1 ano a menores de 5 anos (4 anos, 11 meses e 29 dias).



Coordenador do Programa Nacional de Imunização (PNI) na SMS, Etevaldo Lima destaca que as ações surtiram efeito com crescimento da cobertura vacinal nos últimos dias no município. O percentual saiu de menos de 30% para 50% nesse período.



“O município tem utilizado de todas as estratégias e elas têm surtido efeito. A gente lembra que há poucos dias estávamos com percentual de 29% e agora chegamos a 50%. Essa busca ativa é de casa a casa. Estamos visitando escolares particulares, como já fizemos na rede pública no início da campanha. A nossa busca ativa também tem ido à Praça de Eventos realizar essa busca ativa”, explicou.



Nesta terça-feira (11), a Secretaria de Saúde está realizando mais um dia D de multivacinação, com foco principal na vacinação deste público-alvo contra a pólio. Todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) estão abertas. O horário de atendimento ocorre até as 17 horas. Há também a vacinação contra a Covid-19, febre amarela, sarampo, entre outros.



Até a manhã desta terça o município estava com 7.397 crianças que ainda não se vacinaram contra a doença. A campanha de vacinação teve início em 8 de agosto e foi prorrogada até o próximo dia 31 deste mês.