Prefeitura de Mossoró entrega praça no prazo os moradores do Bom Jesus

Com área de 2.533,95 metros quadrados, a Praça Francisco Morais de Albuquerque e a Quadra de Esporte Expedito Nunes de Oliveira, dispõem de academia da primeira idade, quadra esportiva, área de passeio com piso intertravado, academia da meia idade, iluminação em LED, bancos e amplo estacionamento. Moradores do Bom Jesus aguardavam a praça há mais de 40 anos. “Adorei, uma praça que esperava há muito tempo. A Prefeitura realizou um desejo de várias pessoas que aguardavam pela praça. Já comecei a caminhar, hoje iniciei meus exercícios, agradeço a Deus, trouxe minha família para a praça”, agradeceu Maria Zilda

A Prefeitura de Mossoró entregou nesta quarta-feira (12) dois grandes equipamentos públicos aos moradores do bairro Bom Jesus. Os espaços de convívio coletivo proporcionam nova opção de lazer, com estruturas totalmente acessíveis.

Com área de 2.533,95 metros quadrados, a Praça Francisco Morais de Albuquerque e a Quadra de Esporte Expedito Nunes de Oliveira, dispõem de academia da primeira idade, quadra esportiva, área de passeio com piso intertravado, academia da meia idade, iluminação em LED, bancos e amplo estacionamento.

Moradores do Bom Jesus aguardavam a praça há mais de 40 anos. O que era apenas um sonho virou realidade. Emocionada pela entrega do equipamento, a aposentada Maria Zilda aproveitou a tarde desta quarta-feira, feriado de Nossa Senhora Aparecida, para caminhar e levar os filhos e netos à praça.





“Adorei, uma praça que esperava há muito tempo. A Prefeitura realizou um desejo de várias pessoas que aguardavam pela praça. Já comecei a caminhar, hoje iniciei meus exercícios, agradeço a Deus, trouxe minha família para a praça”, agradeceu.

O prefeito Allyson Bezerra participou da cerimônia de entrega do equipamento. O gestor destacou a importância dos investimentos feitos pela Prefeitura de Mossoró na promoção de melhor qualidade de vida à população.

“Aqui é uma entrega que a Prefeitura de Mossoró faz à população do Bom Jesus, de forma especial. Há 40 anos os moradores esperavam por essa concretização, de ter uma praça com qualidade, acessibilidade, brinquedos, passeio e caminhada. É uma felicidade enorme, e pontua que essa é uma ação voltada à saúde, esporte e lazer, dando dignidade às pessoas que aqui residem”, frisou.

Suzileide Dantas agradeceu a atenção especial do Município com os moradores do bairro Bom Jesus. A dona de casa não escondeu a emoção e contou que aguardava pela praça há décadas. ”40 anos esperando por essa praça, chegou o dia. A emoção é grande, só tenho que agradecer”, comemorou.





“Muita gratidão. Não era só um sonho meu, mas de toda a comunidade. era um desejo muito grande de possuir uma praça. Deixo meu agradecimento a todos que fizeram parte da construção desse projeto tão importante para nossa comunidade do Bom Jesus, o que era um sonho virou realidade”, disse a dona de casa Francineide Costa.

“Hoje a Prefeitura de Mossoró entrega no Bom Jesus uma praça completamente construída do zero, uma praça com toda estrutura de academias, quadra com alambrado, telas superiores, entregues para que a população utilize com conforto e com qualidade”, concluiu Rodrigo Lima, secretário de Infraestrutura.