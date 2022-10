Submissão de propostas de pesquisa para concessão de auxílio podem ser realizadas até 16 de outubro

Com o objetivo de desenvolver a pós-graduação do Estado, a Fundação de Amparo e Promoção da Ciência, Tecnologia e Inovação do Rio Grande do Norte (FAPERN) está com inscrições abertas, até 16 de outubro, para submissão de propostas de pesquisa dos programas de pós-graduação (PPG’s), das Instituições de Ciência, Tecnologia e Inovação do RN, para concessão de auxílio financeiro.

Serão concedidas nove bolsas de mestrado, cinco bolsas de doutorado (edital 25/22) e três bolsas de pós-doutorado (edital 26/22), com recursos da CAPES, além de mais nove auxílios financeiros em forma de custeio com recursos do FUNDET/FAPERN (edital 25/22).

As propostas dos PPG’s devem ser submetidas através do e-mail editalpdpg2022@gmail.com

Os editais 25/22 e 26/22, em parceria com a CAPES, têm o objetivo de desenvolver a pós-graduação do Rio Grande do Norte, além de fortalecer a pesquisa no Estado. Para isso, promovem a concessão dos auxílios financeiros para oportunizar a realização das propostas de pesquisa que serão submetidas.

Os editais podem ser consultados na íntegra através do site da FAPERN.

Edital 25/2022

Edital 26/2022