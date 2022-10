Allyson anuncia entrega do Canal do Santa Helena e outras obras neste mês de outubro

O prefeito de Mossoró Allyson Bezerra anunciou em live nas redes sociais nesta quinta-feira (13), uma série de inaugurações de obras para este mês de outubro.

“São obras esperadas pelo nosso povo há muito tempo e que agora estamos cumprindo nosso compromisso de entregar em pleno funcionamento para beneficiar à população”, destacou ele.

Entre as mais aguardadas pela população estão a entrega da Praça da Nova Mossoró, do Canal do Santa Helena e a inauguração da Ponte da Ilha de Santa Luzia, obra que estava parada há anos e foi retomada nesta atual gestão.

Veja lista completa de inaugurações e entregas para outubro:

17/10: Entrega da Reforma da UBS do Alto de São Manoel

18/10: Entrega de equipamentos da UPA do Santo Antônio

19/10: Entrega da Reforma da UBS da Maísa

21/10: Inauguração da Praça da Nova Mossoró

24/10: Inauguração da Creche do Papoco

27/10: Entrega do Canal do Santa Helena

28/10: Inauguração da Praça do Dom Jaime Câmara

29/10: Inauguração da Ponte da Ilha de Santa Luzia

31/10: Entrega da Reforma do Teatro Municipal Dix-Huit Rosado.