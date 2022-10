Prefeitura vai climatizar todas as salas de aula das 97 escolas de Mossoró

A Prefeitura Municipal de Mossoró vai climatizar todas as salas de aula das 97 escolas do município, instaladas na cidade e na zona rural. É o que afirmou o prefeito Allyson Bezerra, em live gravada nas redes sociais na noite desta quinta-feira, dia 13 de outubro de 2022.



“Vamos deixar todas as salas de aula de nossas 97 escolas na cidade e zona rural, todas mesmos, com condicionador de ar, climatizadas, para o bem-estar dos alunos e professores”, anuncia o prefeito Allyson Bezerra, anunciando outros investimentos na educação.



Ainda conforme o prefeito Allyson Bezerra, serão adquiridos fardamentos novos, equipamentos de informática, novas cadeiras, material didático e acessórios como mochilas, que segundo o prefeito vai facilitar o aprendizado e também da arte de ensinar por parte dos professores.



O município de Mossoró, com 300 mil habitantes, ao longo de décadas, sofreu com o descaso com o descaso. Apesar de rica em recursos vindo da Petrobras, a título de royalties, não investiu em novas e adequadas escolas, sendo que dezenas delas funcionam em prédios alugados.



Quando assumiu a Prefeitura Municipal de Mossoró, no início de 2021, o prefeito Allyson Bezerra disse que encontrou muitas dificuldades na rede de educação, em especial devido ao descaso com a manutenção dos estruturas. Muitas delas sem qualquer condição física de funcionamento.



Cita diretamente a escola da comunidade do Jucuri e também do Muluguzinho, entre tantas outras, que estavam totalmente destruídas, sem qualquer condição de trabalho dos professores e menos ainda de aprendizado dos estudantes. Era motivo de reclamação dos pais dos alunos.



Estas duas unidades, segundo a Secretária Hubeônia Alencar, foram totalmente reformadas e equipadas, antes de começar as aulas. Ela observa que no início de 2022, também encontrou dificuldades devido à falta de condição de funcionamento de 10 escolas.



O trabalho burocrático para climatizar todas as salas de aula das 97 escolas de Mossoró já estão em andamento, devendo ser concluído nas próximas semanas, tendo início o trabalho físico de adaptação das salas para receber os aparelhos de refrigeração.