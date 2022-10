Departamento de Trânsito realizará intervenções na avenida Rio Branco neste sábado, 15

A Secretaria de Segurança Pública, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito (SESDEM) promoverá neste sábado (15), intervenções na avenida Rio Branco, em trecho que compreende as avenidas Coelho Neto e Leste-Oeste. O isolamento da extensão do Corredor Cultural terá início às 13h.



A área da avenida Rio Branco será utilizada pelo Serviço Social do Comércio (SESC) na promoção de uma atividade institucional voltada à saúde e bem-estar. Neste sentido, o Departamento de Mobilidade Urbana orienta a população sobre rotas alternativas durante a realização do evento.



De acordo com Luís Correia, diretor executivo de Mobilidade, o isolamento é fundamental para garantir a segurança dos participantes. O especialista enfatiza que o trecho será isolado gradativamente, como forma de não gerar conflitos com o comércio local.



"As intervenções acontecem a partir das 13h, de forma escalonada. Vamos iniciar o isolamento pela avenida Coelho Neto, seguindo até a avenida Leste-Oeste. Todo o trecho será fechado para não prejudicar o centro comercial”, explicou.



Luís Correia orienta aos condutores sobre a necessidade da busca por vias secundárias. “As rotas alternativas deverão ser adotadas durante a realização das atividades. O condutor que vem do bairro Aeroporto evite utilizar a avenida Felipe Camarão, podendo assim optar pela avenida Coelho Neto. O condutor deve procurar vias alternativas para conduzir seu destino em segurança”, finalizou.



O mapeamento realizado pela SESDEM detalha as ruas e avenidas que serão fechadas para o evento. Em parceria com o Waze, os condutores que utilizam o aplicativo já foram notificados sobre a intervenção programada. A liberação da via está prevista para as 19h.