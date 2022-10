Carroceiro é assassinado a tiros no bairro Belo Horizonte, em Mossoró

O crime aconteceu por volta das 16h20 desta sexta-feira (14). De acordo com informações fornecidas por populares à Polícia Militar, a vítima, identificada como George Lopes de Melo, de 45 anos, estava sentada em uma carroça, em frente a própria residência, quando um suspeito se aproximou e desferiu cerca de 4 disparos de arma de fogo contra ele. O homem estava em uma motocicleta, mas abandonou o veículo no local e fugiu a pé. Uma ambulância do Samu ainda chegou a ser acionada para socorrer George, mas ele acabou entrando em óbito antes da chegada do socorro médico.