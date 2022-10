Prefeito dá sequência série de entregas de obras nesta segunda-feira em Mossoró

Segunda obra a ser entregue pelo prefeito Allyson Bezerra e a reforma da UBS do Grande Alto São Manoel. A primeira obra foi a praça do bairro Bom Jesus, semana passada. Nesta terça, dia 18, será entregue equipamentos novos na UPA do bairro Santo Antônio. As inaugurações continuam e no final do mês será inaugurado a Ponte da Benício Filho e também a reforma e estruturação do Teatro Municipal Dix Huit Rosado, no Centro de Mossoró