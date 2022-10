Saúde de Mossoró instala ponto extra na Praça de Eventos para comemorar o Dia Nacional de Vacinação

Para comemorar o Dia Nacional de Vacinação, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), estará com um ponto extra na segunda-feira (17) na Praça de Eventos, localizada entre a Praça da Criança e a Estação das Artes Eliseu Ventania, na Avenida Rio Branco, no Corredor Cultural, para prosseguir a campanha de multivacinação no município.

A data foi instituída pelo Ministério da Saúde (MS). O coordenador do Programa Nacional de Imunização da SMS, Etevaldo Lima, explicou que a ação ocorrerá das 16h às 20h. Serão ofertados os imunizantes contra a Covid-19, Influenza, Febre Amarela e Poliomielite.

“No dia 17 de outubro comemoramos o Dia Nacional da Vacinação e para marcar essa data, além da multivacinação que ocorre durante a semana nas Unidades Básicas de Saúde, na UnP, de segunda a quinta, e também na FAEN, nos mesmos dias, vamos montar um ponto extra na Praça de Evento na segunda-feira para darmos prosseguimento a multivacinação em Mossoró”, disse.

A Secretaria de Saúde de Mossoró adotará esquema especial entre terça e quinta em algumas Unidades Básicas de Saúde. O horário será estendido até as 20 horas.

“O Município irá divulgar na segunda-feira um cronograma de algumas unidades de saúde que irão ficar abertas até as 20 horas. Teremos, por dia, três ou quatro unidades que adotarão esse horário estendido para vacinar a população mossoroense”, frisou.

Vale salientar que a primeira dose da vacina contra a Covid-19 é aplicada em pessoas a partir dos 3 anos de idade. Também é recomendada para quem tomou a primeira dose a partir de 3 anos, obedecendo o intervalo para a 1ª dose preconizado pelo Ministério da Saúde. Para crianças de 3 a 11 anos também é permitido a primeira e segunda dose.

A terceira dose é permitida a pessoas a partir dos 12 anos, após 4 meses da aplicação da 2ª dose. A quarta dose é oferecida também às pessoas de 18 anos que tomaram a 3ª dose há quatro meses. E a quinta dose para imunocomprometidos.

Em relação à vacinação contra a Influenza, Mossoró está imunizando a população em geral a partir de 6 meses de vida, além dos grupos prioritários.

A campanha contra a poliomielite é direcionada a crianças menores de 5 anos (4 anos, 11 meses e 29 dias). Já a multivacinação é para atualização da caderneta da criança e do adolescente menor de 15 anos. Para a febre amarela o público-alvo é de 9 meses a 59 anos.