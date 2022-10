IFRN disponibiliza 240 vagas de pós-graduação; inscrições no processo seletivo começam hoje, 17

A Coordenação de Acesso Discente do Instituto Federal do Rio Grande do Norte (Cadis/IFRN) publicou na sexta-feira (14) o Edital nº 42/2022, referente ao processo seletivo para os Cursos Superiores de Pós-Graduação Lato Sensu, em nível de Especialização.

Ao todo, são ofertadas 240 vagas distribuídas entre os cursos de Ensino de Ciências Naturais na Educação Básica, no Campus Caicó; Educação Ambiental e Geografia do Semiárido e Ensino de Ciências Naturais na Educação Básica, no Campus João Câmara; Ensino de Ciências Naturais e Matemática, no Campus Macau; e Ensino de Ciências Naturais e Matemática e Ensino de Teatro, no Campus Parnamirim.

As inscrições podem ser realizadas a partir das 14h do dia 17 de outubro de 2022 até as 17h do dia 07 de novembro do mesmo ano.

DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS

No mínimo 20% das vagas disponibilizadas aos cursos ofertados são destinadas aos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas de acordo com a Resolução nº 03/2017-CONSUP/IFRN. No mínimo 5% das vagas disponibilizadas aos cursos ofertados são destinadas a Pessoas com Deficiência conforme Resolução nº 05/2017-CONSUP/IFRN.

No mínimo 50% das vagas disponibilizadas aos cursos ofertados são destinadas a professores efetivos em exercício docente na rede pública de ensino ou profissionais efetivos da rede pública de ensino.

A autodeclaração dos candidatos negros (pretos ou pardos) e indígenas realizada no ato da inscrição do processo seletivo será confirmada mediante procedimento realizado por Comissão de Heteroidentificação constituída, conforme dispõe a Resolução nº 88/2022-CONSUP/IFRN.

Mais informações podem ser consultadas no edital ou através do telefone (84) 4005-4228.

Veja o edital AQUI.