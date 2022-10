Nova UBS Maria Soares da Costa, no Alto de São Manoel, é entregue à população. Nesta segunda-feira (17) a administração pública realizou a entrega de um prédio revitalizado, equipado, dispondo de plenas condições ao funcionamento. A UBS passou por uma manutenção geral na sua estrutura física com revisão da cobertura; substituição de luminárias; tomadas e interruptores; revisão dos pontos hidráulicos e sanitários; substituição de portas e janelas, além da reativação da ala que estava interditada.

Nesta segunda-feira (17), a Prefeitura de Mossoró realizou mais uma entrega de obra no município. Desta vez, os investimentos em infraestrutura contemplam a Unidade Básica de Saúde (UBS) Maria Soares da Costa, no bairro Alto de São Manoel, que passou por uma ampla reforma.

A administração pública entrega à população um prédio revitalizado, equipado, dispondo de plenas condições ao funcionamento.

A UBS passou por uma manutenção geral na sua estrutura física com revisão da cobertura; substituição de luminárias; tomadas e interruptores; revisão dos pontos hidráulicos e sanitários; substituição de portas e janelas, além da reativação da ala que estava interditada.

“Uma entrega muito importante que há pelo menos 20 anos a população aguardava. Estamos atendendo demandas históricas dos servidores que passam a contar com um prédio reformado, salas climatizadas, acessíveis, equipadas.

Uma UBS referência em qualidade no serviço prestado. Outro grande avanço diz respeito à informatização que torna a unidade modelo. Um importante serviço que dá condições ao cidadão de ter todos os dados reunidos”, destacou o prefeito Allyson Bezerra.

Um investimento de aproximadamente 120 mil reais. “No ano passado, recebemos a UBS bastante deteriorada. Diante disso, a Prefeitura realizou uma manutenção completa, contemplando serviços em diversas frentes para justamente ofertar à população um prédio adequado. Isso proporciona mais conforto ao usuário, aos servidores”, pontuou Rodrigo Lima, secretário municipal de Infraestrutura, Meio Ambiente, Urbanismo e Serviços Urbanos.

A obra na UBS se traduz em mais qualidade no serviço público ofertado à população. “Achei essa reforma ótima, muito boa essa obra aqui. Esse posto estava tão estragado, faltavam medicamentos. Hoje, graças a Deus e à Prefeitura melhorou bastante mesmo, melhorou 100%”, declarou Severina Fernandes, usuária da unidade e moradora do bairro.

Além dos usuários, servidores lotados na UBS também são beneficiados diretamente com os investimentos realizados.

“Pra gente ficou muito bom. Vamos ampliar nossos serviços com sala de vacina funcionando pela manhã e à tarde, teste do pezinho, medicamentos, qualidade no atendimento. A UBS ficou maior e isso melhora significativamente também para a população”, frisou Wênia Bezerra, diretora da UBS.