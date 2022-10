Passageira é baleada de raspão durante tentativa de assalto a carro de aplicativo em Mossoró

Segundo informações da polícia, o motorista do veículo foi abordado por criminosos, mas acelerou o carro para tentar fugir. Diante da reação, os criminosos atiraram contra o veículo. Um dos tiros atingiu de raspão e perna da passageira que foi levada pelo motorista para a Unidade de Pronto-Atendimento do Alto do São Manoel e liberada após o atendimento. Nenhum suspeito foi preso.