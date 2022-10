Instituições mossoroenses recebem alimentos arrecadados em inscrições de passeio ciclístico

A Secretaria Municipal de Segurança Pública, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito (SESDEM) realizou, na tarde desta segunda-feira (17), a entrega dos alimentos arrecadados durante as inscrições para o passeio ciclístico que marcou a abertura da Semana Nacional de Trânsito (SNT) 2022, realizado no dia 18 de setembro.

As doações contemplaram o núcleo Cohab da Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais (ADRA) e os Clubes de desbravadores Filhos do Altíssimo e Fortaleza Suprema.

No total, o passeio ciclístico conseguiu arrecadar quase 800 quilos de alimentos, a partir das inscrições dos 550 atletas que participaram do passeio.

“Dentro do nosso calendário anual, temos procurado realizar essas ações, com ênfase na solidariedade, buscando, junto à sociedade, às instituições, fazer o bem de alguma forma, levando essas doações a pessoas que estão precisando, levando o nosso apoio. Enquanto servidores, categoria, a gente se sente feliz em poder contribuir”, destacou João Paulo Sales, inspeto de trânsito da Sesdem.

Belmira Carvalho, representante do Clube de Desbravadores Filhos do Altíssimo, ressaltou a importância do gesto promovido pela Secretaria de Segurança Pública, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito.

“É importante, porque trabalhamos com crianças de 10 a 15 anos, e essas crianças são bem carentes, assim como suas famílias. Realizamos várias atividades com essas crianças, como caminhadas, passeios, brincadeiras”, disse.

“Nós estamos imensamente felizes. É uma doação muito importante. Participamos do passeio ciclístico e, para nós, é muito gratificante, porque também trabalhamos com famílias carentes. Esses alimentos chegaram em uma boa hora. Esse é o nosso papel, de ajudar as pessoas estão precisando”, afirmou Maria Sunaide, representante da ADRA, núcleo Cohab.

Em nome do Clube de Desbravadores Fortaleza Suprema, a representante Roberta Rebouças também agradeceu as doações recebidas.

“Trabalhamos com crianças que são muito carentes, e é gratificante poder ajudar e contar com o apoio de pessoas que se disponibilizaram, através desse passeio, a doar e assim a gente também poder contribuir, ajudando outras pessoas”, frisou.

No primeiro semestre, a Sesdem já havia promovido a entrega de doações a outras instituições: Instituto Amantino Câmara, a Liga Mossoroense de Estudos e Combate ao Câncer (LMECC) e o projeto Desafio Jovem. Cada entidade recebeu 17 cestas básicas, organizadas a partir de alimentos arrecadados nas inscrições dos atletas que participaram do passeio ciclístico que abriu a programação do movimento “Maio Amarelo”.