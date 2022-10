Saúde de Mossoró define cronograma de funcionamento de UBSs para ação de multivacinação

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Mossoró realizará entre terça e quinta-feira uma ação de multivacinação. Ao todo, 11 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) estarão com horário diferenciado para aplicação de doses de acordo com cada grupo específico.

Serão aplicadas doses dos imunizantes contra a poliomielite, febre amarela, Covid-19, Influenza, entre outras.

Nesta terça-feira (18) estarão abertas neste horário estendido as Unidades Básicas de Saúde Doutor Sueldo Câmara, no bairro Quixabeirinha; Vereador Lahyre Rosado, no Sumaré; e Chico Porto, no bairro Aeroporto.

Já na quarta-feira (19), as UBSs abertas são Mário Lúcio, no Alto da Pelonha; Doutor Lucas Benjamin, no Abolição III; Luiz Escolástico, no Santa Delmira; José Leão, no Alto da Conceição; e Maria Soares, no Alto de São Manoel.

Por fim, na quinta-feira (20), as unidades são Epitácio Carvalho, no bairro Pintos; Centro Evangélico Clínico, no Centro; e Raimundo Renê, no Boa Vista.

“Diante do Dia Nacional de Vacinação, celebrado nesta segunda-feira, 17, o Município intensificará a vacinação destes agravos durante esta semana. A Secretaria Municipal de Saúde elaborou um cronograma em algumas unidades que vão estar abertas até as 20 horas. Elas vão funcionar nos três horários. Principalmente à noite vamos intensificar a vacinação”, explicou Etevaldo Lima, coordenador do Programa Nacional de Imunização (PNI).

O coordenador de Imunizações no município lembra que a intensificação é principalmente para aumentar a cobertura vacinal das crianças de 1 ano a menores de 5 anos. A campanha, que teve início em agosto e foi prorrogada por duas vezes, se encerra em 31 de outubro.

“O município tem 6.844 crianças até o momento a serem vacinadas. Todas as estratégias estão sendo adotadas, pois esse horário diferenciado é justamente para aqueles pais que não têm tempo de levar seus filhos aos locais de vacinação”, disse.

DIA D

No próximo sábado (22), a Secretaria Municipal de Saúde vai aderir ao Dia D de multivacinação que ocorrerá em diversas cidades potiguares. Os pontos serão divulgados até o final desta semana, explica Etevaldo Lima.

“O Município vai aderir ao dia D de vacinação no próximo sábado. Até o final da semana nós vamos divulgar os pontos de vacinação que estarão abertos para aplicação das doses”, finaliza.