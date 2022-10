UPA do Santo Antônio recebe novos equipamento para atendimentos de urgência e emergência

A Unidade de Pronto Atendimento do bairro Santo Antônio recebeu na manhã desta terça-feira (18) equipamentos novos para atendimentos de urgência e emergência em todos os setores da unidade.

Diretora da Atenção Especializada da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Egislândia Oliveira classificou esse dia como grande conquista para a Saúde do Município.

“Hoje é uma felicidade enorme para nós enquanto Saúde recebermos esses equipamentos novos. Eles vão equipar todos os nossos setores, desde as salas de triagem, como balanças eletrônicas, com aparelhos de verificação de pressão, poltronas confortáveis para aqueles pacientes que venham tomar medicação rápida. É uma grande conquista, não só para nós da Secretaria de Saúde, como também para os profissionais que vão continuar a dar assistência de alta qualidade aos nossos usuários de Mossoró”, disse.

Prefeito de Mossoró, Allyson Bezerra declarou que o objetivo da Prefeitura é muito claro a respeito da assistência à saúde da população mossoroense.

“Temos um objetivo muito claro que é equipar as unidades de pronto atendimento de Mossoró. A gente fica feliz e satisfeito em entregar esses equipamentos que vem para beneficiar a população mossoroense”, iniciou.

“Não adianta ter só o prédio. É importante que (a unidade) esteja equipada e estamos nesta data fazendo este papel muito importante que é equipar a unidade para que ela tenha condição de atender bem os nossos pacientes”, completou.

Diretora da UPA do Santo Antônio, Jarlane Costa também destacou como conquista a chegada dos novos equipamentos. Ela falou que eles vão ajudar imensamente ao trabalho no local.

“Estamos com muita satisfação em receber todos esses equipamentos que atendem ao paciente desde a chegada dele até a sala de estabilização. São equipamentos importantes onde havia uma grande necessidade”, contou.

Coordenadora de enfermagem da unidade, Lidiane Garcia agradeceu à Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria Municipal de Saúde, o investimento na entrega de novos equipamentos na UPA do Santo Antônio.

“É com grande satisfação, enquanto profissional de Saúde que faz parte do corpo técnico da UPA do Santo Antônio, estarmos vivenciando esta entrega. Queremos agradecer à Secretaria de Saúde, à Prefeitura de Mossoró pela valorização, pelo empenho neste investimento. Esses equipamentos vão favorecer e possibilitar que nossa equipe atenda à população com muito mais qualidade”.

Foram entregues na UPA do Santo Antônio impressora laser; aspirador cirúrgico; foco cirúrgico; ventilador pulmonar; braçadeira para injeção; cardiomax; esfigmomanômetro pedestal; suporte ramper; bisturi elétrico; mesa de mayo; poltrona hospitalar; bomba de infusão; monitor multiparâmetro; mesa de impressora; maca hidráulica; escada de 2 degraus; cadeiras de rodas – infantil; cadeiras de rodas – obeso; cadeiras de rodas – adulto; balança eletrônica; cama hospitalar FAW MEC; carro de emergência; colchão; carro colchonete (maca); liuminária flexv com 5 pés; biombos triplo inox; carro de carga de oxigênio; e foco auxiliar.