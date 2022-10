MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 19/10/2022

Programa MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO começa de 8h10 na Rádio Difusora de Mossoró, sendo retransmitido pelo Canal 12 Horas, página do Portal Mossoró Hoje no Facebook e também pelo sistema Rádio Net.

Com Cezar Alves e Carla Albuquerque.

CONFIRAM OS DESTAQUES DA EDIÇÃO DE HOJE

7 pacientes nas UPAs, sendo um de UTI, aguardam transferência para o HRTM

Saúde de Mossoró define cronograma de funcionamento de UBSs para ação de multivacinação

Reforma da UBS da Maísa será entregue nesta quarta-feira pela Prefeito Allyson Bezerra

Lula diz no Flow como pretende melhorar a vida do Brasileiro se for eleito

"Estamos nos preparando para exportar energia para o mundo”, diz Fátima Bezerra

Prefeitos de todo Brasil se reúnem em Brasília para reivindicar aumento do FPM

PF investiga crime de moeda falsa em cidade do interior potiguar

Júri condena acusado de ter matado amigo após discussão em bar de Mossoró

Inflação dos alimentos é a maior até setembro desde o início do Plano Real

Ministro autoriza prefeitos a oferecerem transporte de graça a eleitores no 2° turno

Moraes determina que Defesa entregue cópias de documentos sobre eventual auditoria nas urnas