Prefeitura de Mossoró entrega UBS reformada e nova ambulância à comunidade da Maísa

Na manhã desta quarta-feira (19), na comunidade da Maísa, a Prefeitura de Mossoró realizou a entrega da Unidade Básica de Saúde (UBS) Luiza Vanessa da Silva Marinho reformada e equipada. Além disso, a população da comunidade rural passa a contar com uma nova ambulância.



A Unidade Básica de Saúde da Maísa passou por uma ampla reforma, contemplando serviços em diversas frentes. A revitalização do prédio contempla melhorias em toda sua estrutura física. São investimentos em infraestrutura importantes para garantia da qualidade no atendimento ao público e desempenho do trabalho dos servidores.

“Estamos entregando a UBS pronta: completamente reformada e equipada. Tudo isso para atender a população dessa importante comunidade rural de Mossoró. A unidade passa a contar com uma estrutura de mais qualidade e condições de atender melhor a população e onde servidores vão poder trabalhar num ambiente mais adequado”, declarou o prefeito Allyson Bezerra.



Uma equipe própria de manutenções do município conduziu as obras na unidade. “Aqui é mais um equipamento que realizamos a manutenção e estamos entregando em pleno funcionamento à população. Nós montamos uma equipe de manutenções que veio até a unidade realizar a obra necessária para que a população pudesse ser atendida com conforto e qualidade. Nós realizamos toda revisão elétrica e hidráulica, pintura, cobertura do prédio, estrutura dos banheiros. Estamos muito felizes em entregar mais um equipamento ao povo de Mossoró”, pontuou Rodrigo Lima, titular da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Meio Ambiente, Urbanismo e Serviços Urbanos (SEIMURB).

"É muito importante ter um prédio reformado, pois é uma comunidade grande que necessitava disso. Aqui antes faltava muita coisa. Agora temos uma ambulância para os casos de urgência. Era muito sofrimento. A gente só tem a agradecer pelo conforto e tudo que está sendo feito. É muito gratificante ", disse a moradora Maria Iracilda.

Rita de Cássia que mora há mais de 40 anos na Maísa ressaltou a importância dos investimentos em infraestrutura e saúde pública realizados pela administração. "É muito gratificante isso aqui. Eu tenho 42 anos de Maísa. Então, ver isso é importante. Agora temos na porta de casa um local para ser atendido, sem precisar ir a Mossoró. É muito bom esse benefício, pois vai atender a todas as comunidades do Polo", contou a moradora.

Além da reforma da unidade, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) realizou a entrega de uma nova ambulância. “É importante também destacar a entrega da nova ambulância que ficará disponível à população. Uma ambulância para fazer o atendimento de todas as comunidades, inclusive, caso algum paciente necessite se deslocar até a zona urbana de Mossoró. Esse é mais compromisso da Prefeitura com a Saúde da nossa cidade”, acrescentou Allyson Bezerra.