TRE-RN define calendário das eleições suplementares dos municípios de Pedro Velho e Canguaretama

O Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte definiu e divulgou o calendário das eleições suplementares que haviam sido definidas para ocorrerem no dia 27 de novembro nos municípios de Canguaretana e Pedro Velho. Os prefeitos das duas cidades tiveram seus registros cassados pela Justiça Eleitoral e que estes dois processos transitaram em julgado, não havendo mais como recorrer.

Em Canguaretama, o prefeito eleito Wellinson Carlos Dantas Ribeiro e a vice prefeita eleita Maria de Fátima Moreira, tiveram seus registros de candidatura cassados pela Corte do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte no dia 16 de setembro de 2021. Além dos registros, Wellinson Carlos e Maria de Fátima também ficaram inelegíveis pelos próximos oito anos.



Apesar de ter condenações no Tribunal Regional Federal da 5a Região, em Recife-PE, por crimes contra a fé pública e de responsabilidade, Wellinson Ribeiro, do PP, conseguiu 9.046 votos (48,82%) dos votos válidos, contra Irmã Lila, do PSDB, que conseguiu 6.064 votos (32,73%), na eleição municipal realizada em Pedro Velho em outubro de 2020.



Já em Pedro Velho, o crime foi de abuso de poder político (contrataram várias pessoas e os forçaram a votarem neles) durante a campanha de 2020, resultando na cassação dos registros de candidatura de Dejerlane Macedo e Inácio Rafael da Costa. Em nota, na época, os dois negaram os crimes eleitorais e recorreram ao TSE, que terminou mantendo a decisão do TRE RN.

Além de cassados e afastados dos cargos imediatamente, a Justiça Eleitoral também aplicou multa de 50 mil UFIs e os tornou inelegível por 8 anos. Enquanto aguarda as eleições suplementares agendas pelo TRE para o dia 27 de novembro, o município está sendo administrado interinamente pelo vereador presidente da Câmara Municipal, conforme previsto em lei.