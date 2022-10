Mossoró recebe 14 novos veículos para investimento na zona rural do município

A Prefeitura de Mossoró apresentou na manhã desta quinta-feira (20) o novo maquinário destinado à zona rural.

Os veículos chegam para melhorar as condições de acessibilidade nas comunidades rurais, bem como proporcionar mais qualidade de vida ao homem do campo, por meio dos serviços prestados pela gestão pública.

O maquinário chega ao município por meio da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf), empresa vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR).

Mossoró recebeu 14 novos veículos, sendo 5 carros-pipa, 4 caçambas, 2 caminhões e uma retroescavadeira PC. As máquinas recém-entregues se somam a outros dois tratores que já estão no campo.

“Estamos aqui realizando a entrega oficial dos veículos que já estão prontos para dar suporte à infraestrutura rural, principalmente para as nossas estradas vicinais. Mossoró possui uma área rural com grande extensão de estradas vicinais. O maquinário chega para dar a manutenção às estradas, possibilitando o acesso aos moradores para ir e vir”, explicou Faviano Moreira, secretario municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural.

O trabalho da administração municipal junto às comunidades rurais acontece de domingo a domingo e com o novo maquinário a expectativa é avançar ainda mais.

“Estamos recebendo os novos equipamentos para trabalhar na zona rural e irá contemplar as comunidades que possuem dificuldades em acessibilidade. Nós acreditamos que esse investimento e trabalho realizado vai melhorar a situação quando as chuvas chegarem e as pessoas terão mais facilidade no acesso à zona urbana, ajudando mais ainda ao homem do campo”, pontuou Vladmir Tavares, gerente de Infraestrutura Rural.