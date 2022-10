Tributos municipais podem ser pagos via Pix a partir desta sexta-feira, 21

O contribuinte mossoroense passa a ter uma nova forma de pagamento dos tributos municipais. A Prefeitura de Mossoró anunciou nesta quinta-feira (20) que, a partir da meia-noite desta sexta-feira (21), a quitação dos tributos poderá ser realizada via Pix, ferramenta moderna e tecnológica presente em mais de 700 plataformas de instituições financeiras.



A solenidade ocorreu na manhã de hoje na Secretaria da Fazenda (Sefaz). “Estamos anunciando para a sociedade mossoroense que a partir de agora a Prefeitura de Mossoró passa a ter a possibilidade de o contribuinte se utilizar do pagamento dos tributos através do Pix”, anunciou o prefeito de Mossoró, Allyson Bezerra.

A medida foi instituída pela Prefeitura como mais uma opção para os contribuintes quitarem suas obrigações tributárias, tais como: IPTU, ITBI, ISS, licença de funcionamento, dentre outras. Ela é uma forma de facilitar a quitação dos tributos de forma célere, transparente e simples.



“Todos sabem que é uma forma de pagamento instantânea, rápida, célere e que é feita através dos bancos, das agências de vários aplicativos. Quando assumimos, tínhamos pouquíssimos serviços informatizados ou quase nenhum. Hoje, os serviços da Prefeitura de Mossoró estão informatizados", disse o chefe do Executivo Municipal.



Titular da Sefaz, Ivo Frankilin salientou que a preocupação da Prefeitura de Mossoró é informatizar todo o processo. “Esse processo de informatização é um pedido do nosso prefeito Allyson Bezerra. Estamos hoje adaptando de forma segura e rápida todos os pagamentos de todos os tributos municipais por meio do Pix", declarou.