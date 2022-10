Dia D de multivacinação: Cinco UBSs estarão funcionando neste sábado, em Mossoró

O foco principal da ação é imunizar crianças de 1 ano a menores de 5 anos (4 anos, 11 meses e 29 dias). Estarão abertas as UBSs Chico Costa, no bairro Santo Antônio; Ildone Cavalcante, no Barrocas; Francisco Nazareno, no Bom Pastor; Antônio Soares Júnior, no Bom Jesus; e Duclécio de Medeiros, no bairro Teimosos. Elas vão funcionar das 7h30 às 12h. O dado mais recente da Coordenadoria de Imunizações da SMS mostra que 6.436 crianças nesta faixa etária precisam tomar as duas gotinhas contra a paralisia infantil.