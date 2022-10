Complexo esportivo em homenagem ao comerciante Lais Nunes de Carvalho

O prefeito Allyson Bezerra ressaltou, durante a entrega do complexo, o compromisso da gestão municipal com a população, relembrando os investimentos feitos no conjunto Nova Mossoró nas áreas da Saúde, Educação, Infraestrutura e Esporte e Lazer. “É importante dizer que quando nós assumimos a gestão, aqui nesse conjunto não dispunha dos serviços públicos, então nós colocamos aqui um atendimento semanal com médico, enfermeiro, que hoje é uma realidade. Não tinha aqui nenhum equipamento voltado para a educação. Hoje tem uma creche com mais de 100 crianças sendo aqui atendidas, é uma realidade”, disse o prefeito Allyson Bezerra

A Prefeitura de Mossoró, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Meio Ambiente, Urbanismo e Serviços Urbanos (SEIMURB), entregou na noite desta sexta-feira (21) o complexo esportivo Laís Nunes de Carvalho, instalado no conjunto Nova Mossoró.

O equipamento, que ocupa uma área total de 3,8 mil m², possui campo de futebol, espaço de convivência coberto, academia da primeira idade, academia da meia idade, academia da terceira idade, estacionamento, iluminação em LED e paisagismo.

Os moradores do conjunto celebraram a entrega do complexo, cuja estrutura está adaptada seguindo as normas de acessibilidade. “Muito bom mesmo, porque a gente pode vir com as crianças, ter um lazer com a família. Aqui estava precisando, porque com esse lazer a gente não precisa nem se deslocar para outro lugar, a gente fica no bairro mesmo”, relatou Artêmia Patrícia, que reside no Nova Mossoró há três anos.

Já no ato de entrega do complexo, a população marcou presença e usufruiu do novo espaço de lazer. A pequena Allana Tayná, de quatro anos, aproveitou bastante. “Está muito bonito aqui. Eu brinquei em todos brinquedos. Estou feliz”, disse a criança, filha da moradora Angélica Maria. A acessibilidade também é um dos destaques do complexo esportivo. O jovem Francisco Thiago, de 15 anos, deficiente físico, elogiou a estrutura do equipamento. “Estou gostando, porque a acessibilidade está muito boa, está ótima. Ficou muito bom”, comentou.





A moradora Maricleide Oliveira afirmou que toda a comunidade estava ansiosa pela construção e entrega do complexo. “É muito emocionante. Tem diversão para toda a comunidade. A gente pode sair agora, conversar, caminhar, correr, jogar futebol. Aqui é um bairro novo, recente, e agora a gente conta com uma praça, o que é muito bom”, frisou.

O investimento no equipamento público foi superior a R$ 600 mil. “Uma obra extremamente importante para esta localidade, que era um anseio da população há muitos anos e a Prefeitura vem hoje entregar esse complexo esportivo. Não é só uma praça, mas sim um campo de mais de 1.060 m², academia da primeira idade, da meia idade, academia da terceira idade, um grande espaço para caminhada, com mais de 1.700 m² de área de passeio. Um complexo realmente para a população aqui do Nova Mossoró aproveitar, curtir e ter lazer. Temos inclusive uma área de convivência coberta”, pontuou o titular da Seimurb, Rodrigo Lima.

O prefeito Allyson Bezerra ressaltou, durante a entrega do complexo, o compromisso da gestão municipal com a população, relembrando os investimentos feitos no conjunto Nova Mossoró nas áreas da Saúde, Educação, Infraestrutura e Esporte e Lazer. “É importante dizer que quando nós assumimos a gestão, aqui nesse conjunto não dispunha dos serviços públicos, então nós colocamos aqui um atendimento semanal com médico, enfermeiro, que hoje é uma realidade. Não tinha aqui nenhum equipamento voltado para a educação. Hoje tem uma creche com mais de 100 crianças sendo aqui atendidas, é uma realidade”, disse, acrescentando:

“A grande maioria das ruas não tinha lâmpada de LED, hoje é uma realidade, a gente está contemplando aqui as ruas com lâmpadas de LED. Realizamos um grande mutirão de limpeza pública, e aí nós chegamos com a construção dessa importante obra, desse importante complexo, que tem campo, todo o passeio para a caminhada, para exercício físico de idosos, de crianças, para as crianças brincarem, se divertirem. Aqui também recuperamos a avenida principal e estamos em busca de recursos para trazer outras melhorias para o conjunto”, finalizou o gestor.

Homenagem

A Prefeitura Municipal de Mossoró, com preposição aprovada na Câmara Municipal, prestou uma homenagem ao comerciante Laís Nunes de Carvalho, que foi atropelado e morto aos 44 anos quando pedalava com amigos e familiares pela BR-304, em julho de 2020.

Comerciante morto atropelado ao pedalar no acostamento da BR 304

Proprietário do Supermercado São Luiz, do Grupo Rede Dez, Laís Nunes é muito querido em Mossoró e região, o que motivou o Palácio da Resistência a acionar o Palácio Rodolfo Fernandes para aprovar a Lei lhe concedendo a homenagem com seu nome no Complexo Esportivo do bairro Nova Mossoró.



Durante a inauguração, o prefeito Allyson Bezerra e a primeira dama Cintia Pinheiro acompanharam os familiares do homenageado.