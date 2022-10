Prefeitura de Mossoró entrega UEI Proinfância do Papôco nesta segunda-feira

A Prefeitura de Mossoró, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SME) e Secretaria Municipal de Infraestrutura, Meio Ambiente, Urbanismo e Serviços Urbanos (SEIMURB), inaugura nesta segunda-feira (24), às 17h, a Unidade de Educação Infantil (UEI) Proinfância Elineide Carvalho Cunha, instalada na região do Planalto 13 de maio (Papôco).



A construção da UEI Proinfância do Papôco havia sido iniciada há 10 anos, sem que tivesse sido concluída ao longo das últimas gestões. A UEI agora passa a funcionar em uma estrutura completamente adequada para acolher de forma digna alunos, professores e toda a comunidade escolar.



O novo prédio é composto por blocos de administração, serviço, oito salas de aula, salas multiuso, laboratório de informática, biblioteca, pátio/refeitório coberto, anfiteatro, playground, e castelo de água. A estrutura possui 1211,92 m² de área total.

A UEI conta com 150 crianças matriculadas, de 2 a 5 anos, e uma equipe formada por 18 profissionais de educação. O equipamento de ensino foi criado em 1986. Recebeu inicialmente o nome de “Creche Casulo do Papôco”. Logo após passou a ser denominada de Unidade de Educação Infantil Elineide Carvalho Cunha, em homenagem a uma moradora do próprio bairro.



Esta é a terceira UEI Proinfância que a Prefeitura de Mossoró entrega à população em menos de dois anos. Também foram concluídas as obras da Unidade de Educação Infantil Zezinha Gurgel (Estrada da Raiz) e UEI Alice Dias, no bairro Vingt Rosado.



"Mais uma entrega importante para Mossoró. Mais uma unidade, cuja construção atravessava gestões sem ser finalizada sendo entregue concluída e totalmente equipada para a população na atual gestão. É a terceira Proinfância que encontramos inacabada e que concluímos para que as crianças da Rede Municipal de Ensino da nossa cidade possam usufruir daquilo que elas têm direito: melhor educação. É gratificante perceber o resultado de um trabalho responsável, comprometido e, mais que isso, poder mostrar para o contribuinte de Mossoró onde seus impostos pagos estão sendo investidos", destaca a secretária municipal de Educação, Hubeônia Alencar.