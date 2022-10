Secretaria promove mutirões de limpeza e reparos em cemitérios de Mossoró. O serviço realizado de forma regular ganha reforço com a proximidade do feriado de finados, uma vez que há aumento no fluxo de visitas, inclusive, nos dias que antecedem a data (2 de novembro). A Diretoria Executiva de Serviços Urbanos informa que reforma e construção só poderão ser realizadas a partir do dia 3 de novembro. Os cemitérios públicos estão abertos das 7h às 11h e das 13h às 17h.

A Prefeitura de Mossoró está intensificando os trabalhos de limpeza nos cemitérios públicos do município. Os serviços são realizados regularmente nas zonas urbana e rural, porém nesta época do ano são intensificados em virtude do Dia de Finados, próximo 2 de novembro.

A Secretaria Municipal de Infraestrutura, Meio Ambiente, Urbanismo e Serviços Urbanos (SEIMURB) promove mutirões de limpeza e reparos pelos cemitérios de Mossoró.

Na zona urbana, por exemplo, equipes trabalham no Cemitério São Sebastião (Centro) e Cemitério Novo Tempo (Aeroporto) que recebem serviços de limpeza dos túmulos, pintura, roço, entre outros.

O serviço realizado de forma regular ganha reforço com a proximidade do feriado de finados, uma vez que há aumento no fluxo de visitas, inclusive, nos dias que antecedem a data 2 de novembro.

A Diretoria Executiva de Serviços Urbanos informa que reforma e construção só poderão ser realizadas a partir do dia 3 de novembro. Os cemitérios públicos estão abertos das 7h às 11h e das 13h às 17h.