UEI Proinfância do Papoco funcionará em tempo integral a partir de 2023

Um sonho que se concretiza. Está oficialmente entregue aos moradores do Planalto 13 de maio (Papôco) a nova Unidade de Educação Infantil (UEI) Proinfância Elineide Carvalho Cunha. O equipamento de ensino, cuja construção havia sido iniciada há 10 anos, agora atenderá, de forma digna, toda a comunidade escolar.

A partir de 2023, a UEI também passará a funcionar em tempo integral, conforme anúncio feito pelo prefeito Allyson Bezerra nesta segunda-feira (24).

“Felicidade enorme em dizer que essa unidade vai passar, no próximo ano, a funcionar em tempo integral, será a primeira unidade de ensino da Rede Municipal de Mossoró 100% integral, com recursos públicos, recursos do povo de Mossoró, que estão retornando para Mossoró através de um serviço de muita qualidade”, destacou o chefe do Poder Executivo local durante a solenidade de entrega da UEI Proinfância do Papôco.

O gestor também destacou os investimentos realizados para viabilizar a entrega do novo equipamento.

“É uma das conquistas e realizações de uma gestão, de uma cidade, que é ter educação. É uma creche completamente nova, equipada, com todas as condições de acessibilidade, carteiras novas, móveis novos, equipamentos novos, eletrodomésticos novos, com toda a sua equipe. É 14ª entrega na Secretaria de Educação, entre escolas reformadas, UEIs reformadas, entrega de equipamentos como o Portal do Saber e quadra de esporte”, pontuou Allyson Bezerra.

A comunidade celebrou a inauguração da UEI, há tempos aguardada pelos moradores. “Eu achei maravilhoso. Está muito bonito, toda a equipe da Prefeitura está de parabéns. Gostei das salinhas, muito organizadas, tudo arrumadinho, muito bonito mesmo. Vai trazer muitas melhorias para o estudo das crianças”, comentou Joscelita de Freitas, avó da aluna Ana Alice.

“Eu gostei de tudo. Está muito, muito bonito. Eu gosto muito de estudar e gostei muito dessa creche”, complementou a pequena Ana Alice.

Maria Roberlânia, mãe da estudante Isabelly Sophia e membro do Conselho Escolar da UEI Elineide Carvalho Cunha, também comemorou a entrega do equipamento.

“É um sonho que se tornou realidade. Faz muito tempo que a gente esperava por essa nova creche. Está tudo muito lindo. Ninguém esperava que iria ficar tão bela”, afirmou. “Está bonita. Gostei muito dessa creche. Quando crescer, eu quero ser doutora”, acrescentou a aluna Isabelly Sophia, de cinco anos.

Mãe da pequena Lara de Souza, de dois anos, Luciana de Souza destacou que ficou impressionada com a estrutura da UEI Elineide Carvalho Cunha.

“A estrutura está muito linda. Eu fui na sala dela e fiquei impressionada com tanto capricho, o banheiro, tudo minimamente pensando, a sala bem arejada, está perfeito, gostei bastante. É muito gratificante saber que a minha filha estuda em uma unidade como essa”, relatou.

O novo prédio é composto por blocos de administração, serviço, oito salas de aula, salas multiuso, laboratório de informática, biblioteca, pátio/refeitório coberto, anfiteatro, playground e castelo de água.

“Encontramos a UEI inacabada. A Prefeitura concluiu e entrega à população uma unidade confortável, com qualidade, com salas todas novas, um prédio novo, são mais de 1,2 mil m² de área construída para as crianças usarem da melhor forma e com qualidade”, pontuou o secretário municipal de Infraestrutura, Meio Ambiente, Urbanismo e Serviços Urbanos, Rodrigo Lima.

A diretora da UEI, Mônica Cibely, lembra que a mudança para o novo prédio era um desejo antigo da comunidade, já que a unidade funcionava em uma estrutura alugada, sem as condições adequadas. “Estamos muito felizes por essa transição. A mudança foi muito boa. Nós, que trabalhamos na Educação Infantil, sabemos a importância de um espaço adequado para receber essas crianças. Hoje estamos vivenciando isso”.

A UEI conta com 150 crianças matriculadas, de 2 a 5 anos, e uma equipe formada por 18 profissionais de educação. O equipamento de ensino foi criado em 1986. Recebeu inicialmente o nome de “Creche Casulo do Papoco”. Logo após passou a ser denominada de Unidade de Educação Infantil Elineide Carvalho Cunha, em homenagem a uma moradora do próprio bairro.

“É uma alegria poder vivenciar esse momento, ter espaços adequados, equipamentos adequados, área para se trabalhar os diversos campos de experiência da Educação Infantil, isso é de extrema importância”, acrescenta a gerente executiva Pedagógica da Secretaria Municipal de Educação, professora Gilneide Lobo.

Gestão conclui entrega de todas UEIs do tipo Proinfância encontradas inacabadas

Esta é a terceira UEI Proinfância que a Prefeitura de Mossoró entrega à população em menos de dois anos. Também foram concluídas as obras da Unidade de Educação Infantil Zezinha Gurgel (Estrada da Raiz) e UEI Alice Dias, no bairro Vingt Rosado, conforme ressalta a secretária municipal de Educação, professora Hubeônia Alencar.

“É um momento que representa o fechamento de um ciclo. Quando chegamos à Secretaria Municipal de Educação, nós encontramos três UEIs do tipo Proinfância inacabadas há anos e a população já sem esperança de que elas fossem concluídas. Em menos de dois anos estamos entregando, mostrando que a nossa gestão é uma gestão que faz, que entende a seriedade do investimento público, e é esse o retorno que nós queremos dar para a população”, disse, complementando:

“Esta é a 14º entrega que nós estamos fazendo desde o início da gestão, o que mostra o nosso compromisso com o fazer público, e já anunciando que teremos muito mais. Aqui é só o começo de um grande trabalho que faremos, um grande pacto que a Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura de Mossoró faz pela educação do município”, concluiu Hubeônia.