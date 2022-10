Neoenergia Cosern realiza ação de limpeza preventiva na rede elétrica de Mossoró e mais 10 municípios

A Neoenergia Cosern está realizando uma operação para lavar 800 quilômetros de redes elétricas em onze municípios das regiões Oeste, Costa Branca e Agreste.

Estão sendo beneficiados os municípios de Mossoró, Areia Branca, Serra do Mel, Tibau, Macau, Guamaré, Pendências, Grossos, Baraúna, Goianinha e Tibau do Sul.

Iniciada em setembro, a ação faz parte da “Operação Verão” da distribuidora, já percorreu 226 quilômetros e utilizou 180 mil litros de água desmineralizada até agora. Esse volume deve chegar a 480 mil litros em dezembro, mês de previsão do encerramento.

O objetivo da lavagem é minimizar os defeitos causados pela ação natural da maresia, salinidade e poluição atmosférica em cabos, transformadores, subestações e outras estruturas sistema elétrico, principalmente na região da Costa Branca potiguar.

“É muito importante ressaltar que toda a operação é realizada sem necessidade de interrupção no fornecimento de energia para os clientes atendidos por esses 800 quilômetros de redes elétricas. Outro detalhe importante é que o procedimento só pode ser feito pelos técnicos da concessionária, seguindo todos os procedimentos de segurança”, lembra José Gomes, gerente da Neoenergia Cosern para a região Oeste.

A lavagem é feita com o uso de um caminhão tanque, abastecido com água desmineralizada e equipado com isoladores de forma a não transmitir energia.

Para garantir a segurança da atividade, os jatos de água são intermitentes, ou seja, são descontinuados a intervalos regulares de modo a prevenir possível fuga de corrente.

A Neoenergia Cosern reforça a orientação de segurança para que a população sempre mantenha distância da rede elétrica.