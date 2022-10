Após 9 meses de reforma, Catedral de Santa Luzia será reaberta no dia 9 de novembro. A missa às 19h, com bênção e dedicação do altar, marcará o retorno de todas as atividades na igreja mãe da Diocese. O bispo diocesano Dom Mariano Manzana presidirá a solenidade de abertura. A obra contou com climatização, pintura da parte interna, tratamento acústico, novo som, revitalização dos bancos, novo piso e reestruturação de toda a parte elétrica.

Após seis meses de reforma, a Catedral de Santa Luzia de Mossoró será reaberta no próximo dia 9 de novembro.

A missa às 19h, com bênção e dedicação do altar, marcará o retorno de todas as atividades na igreja mãe da Diocese. O bispo diocesano Dom Mariano Manzana presidirá a solenidade de abertura.

A obra contou com climatização, pintura da parte interna, tratamento acústico, novo som, revitalização dos bancos, novo piso e reestruturação de toda a parte elétrica.

“Convidamos nossos irmãos e irmãs para estarem presentes neste momento tão importante e marcante para a nossa igreja mãe. A Catedral de Santa Luzia de Mossoró passou por um amplo processo de revitalização, deixando-a muito mais confortável e com melhorias acústicas significantes. Agradeço imensamente a todas as pessoas que contribuíram para esse momento”, disse o padre Flávio Augusto Forte Melo, pároco da Paróquia de Santa Luzia.

SIMBÓLICO

O dia 9 de novembro é uma data simbólica para a Igreja Católica em todo o mundo.

Isso porque, nessa data, ocorre a tradicional dedicação da Basílica de São João de Latrão, a mãe de todas as igrejas, que está localizada em Roma, na Itália. É a casa do bispo de Roma, que é o Papa Francisco.

“Como a Basílica de São João de Latrão é a mãe de todas as igrejas do mundo, a Catedral de Santa Luzia de Mossoró é a mãe da nossa Diocese. Por isso escolhemos essa data, tão marcante para os católicos do mundo todo, para também agradecermos a Deus e a Santa Luzia, nossa padroeira, pela reforma da nossa Catedral”, explicou padre Flávio.