Prefeitura inicia trabalho para inserir mercados públicos na rota do turismo

A Prefeitura de Mossoró, por meio da Gerência de Turismo, realizou na tarde desta segunda-feira (24) reunião com o gerente e diretores dos mercados com o objetivo de inserir esses equipamentos nas rotas do turismo local.

“Estamos hoje nos reunindo com o gerente e diretores dos mercados de Mossoró porque queremos criar a “Rota dos Mercados” dando aos nossos turistas a oportunidade de conhecer mais um dos nossos potenciais. Um exemplo é a famosa panelada do Mercado do Alto da Conceição. Queremos enfatizar o potencial de cada lugar para oferecer sempre o melhor aos nossos visitantes e fazer girar a nossa economia”, declarou a gerente de Turismo, Izabelly Fernandes.

Gerente de Operações responsável pelos mercados, Suendel Carlos avalia com grande relevância a parceria com a Gerência de Turismo para fomentar o turismo do município. “É muito importante fomentar o turismo do nosso município. Sabemos que os mercados fazem parte da cultura local. Nosso objetivo aqui hoje é preparar os nossos diretores para que possam receber turistas apresentando o potencial de cada mercado”, frisou.