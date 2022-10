“Erro de digitação”, diz prefeito de Antônio Martins sobre 863 mil exames registrados em fevereiro

Por meio de nota, a secretaria de saúde do município alega que no mês de fevereiro de 2022 foram realizados apenas 363 exames de glicemia capilar, ao invés de 863 mil digitados e informados erroneamente, através do Sistema de Informação Ambulatorial (SIA/SUS), “caracterizando, portanto, um erro de digitação, longe de se tratar de malversação de dinheiro público”, diz a nota. O caso, bem como de outros municípios do RN, consta em relatório fruto de um acordo de cooperação técnica firmado entre o MPF, a UFRN e o Departamento Nacional de Auditoria do SUS, que aponta vários casos suspeitos de uso indevido de verbas federais, enviadas aos municípios por meio de emendas parlamentares, inclusive do chamado “orçamento secreto”, para aplicação na saúde.