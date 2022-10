Comarca de Mossoró realizará dois júris populares nesta quinta-feira, 27

O Conselho de Sentença do Tribunal do Júri Popular da Comarca de Mossoró se reunirá duas vezes nesta quinta-feira (27), no Fórum Municipal Desembargador Silveira Martins. Os julgamentos serão presididos pelo Juiz Vagnos Kelly Figueiredo de Medeiros.

A primeira reunião, será iniciada às 9h, para julgar a culpa de Márcio Leomar Freire de Freitas, conhecido como “Marcinho Oreia”, de 28 anos, no crime de homicídio contra Daniel Carlos da Silva e tentativa de homicídio contra Erica Caroline da Silva Damasceno.

Daniel foi assassinado a tiros no dia 3 de dezembro de 2017, no bairro Bom Jesus. Erica, que era esposa de Daniel, também foi ferida na ação, mas foi socorrida e sobreviveu.

Segundo a denúncia do Ministério Público do Rio Grande do Norte, as vítimas estavam em um veículo, acompanhadas de outras duas pessoas, quando este foi interceptado pelo réu, que estava na garupa de uma motocicleta, conduzida por outra pessoa.

Márcio Leomar, então, efetuou vários disparos contra o carro, atingindo Daniel, que perdeu o controle e colidiu em uma calçada. Não satisfeito, o réu desceu da motocicleta, foi até o veículo e efetuou novos disparos contra Daniel e Érica. Ele fugiu em seguida.

O julgamento popular de Marcinho Oreia estava marcado para acontecer na próxima segunda-feira (31), mas acabou sendo adiantado para esta quinta.

Atuarão na defesa os advogados Alysson Maximino Maia de Oliveira e Jerônimo Azevedo Bolão Neto. Representando o MPRN, atuará o promotor Armando Lúcio Ribeiro.

SEGUNDO JÚRI DESTA QUINTA

Logo após o resultado do primeiro júri popular, sentará no banco dos réus José Wellington dos Santos, de 34 anos, para responder pela tentativa de homicídio contra Erlany Naiany Sousa Cruz.

Este crime aconteceu no dia 12 de fevereiro de 2012, na Rua Artur Bernardes, no bairro Barrocas. Segundo a denúncia, o réu pretendia matar um desafeto e acabou atingido a vítima por erro de mira.

Segundo a denúncia, no dia do crime, o réu teria avistado um desafeto, de quem pretendia se vingar devido a uma brigada que haviam tido durante uma festa, e desferiu vários disparos de arma de fogo contra ele.

No entanto, acabou atingindo por engano, a vítima Erlany. Apesar de baleada, a vítima foi socorrida e sobreviveu.

José será defendido por um defensor público. Já o MPRN contará com a atuação do promotor Ítalo Moreira Martins.