Obras do Canal do Santa Helena serão entregues nesta quinta-feira, 27

Nesta quinta-feira (27), a partir das 16h, a Prefeitura de Mossoró entrega obras do sistema de drenagem do conjunto Santa Helena, localizado no bairro Santo Antônio. A obra promoverá uma série de benefícios à população de diversos bairros, ofertando mais qualidade de vida, dignidade, resolvendo problemas históricos.

De acordo com a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Meio Ambiente, Urbanismo e Serviços Urbanos (SEIMURB), o novo sistema de drenagem urbana integra a Bacia 1 composto por pavimento de ruas, guias e sarjetas, bocas de lobo, galerias de drenagem, sistemas de detenção e infiltração nos lotes e pavimentos, entre outros.

O canal é de seção retangular em concreto armado com início na avenida Rio Branco, na Estrada da Raiz, cruzando as ruas: Ivone Monte, Francisco Sena, Francisco Monteiro, Dr. José Leão, Edinor Lima de Moura e Tabelião Aoem Menescau até desaguar em lagoa natural. Entre os principais serviços destacam-se: execução de canal em concreto armado; execução de guarda corpo em tubo de aço galvanizado; ligações de ruas (bueiros) através de passarelas e acesso a veículos; drenagem e pavimentação das ruas a paralelepípedo; execução de passeio em piso intertravado.

Trata-se de um investimento de aproximadamente 13 milhões de reais. A obra de drenagem traz uma série de benefícios como a redução de custos em manutenção das vias públicas; escoamento rápido das águas superficiais, facilitando o tráfego por ocasião das chuvas; redução de doenças de veiculação hídrica; eliminação de águas estagnadas e lamaçais, focos de doenças.