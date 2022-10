Uern lança campanha Meu Melhor Natal que visa arrecadar 3.500 brinquedos

Ao som da apresentação musical de Bruno Farias e Joabe Williamys da Escola de Música da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Uern), foi realizada, na manhã desta quinta-feira, 27, a solenidade de lançamento da 25ª edição da Campanha Meu Melhor Natal (CMMN). O evento ocorreu no pátio da Reitoria.



A cerimônia contou com a presença da reitora Cicília Maia; do vice-reitor Chico Dantas; da professora Gilneide Lobo, representando a Secretaria Municipal de Educação; da gestora executiva do Canal TCM, Marcília Diniz, representando os parceiros externos da Campanha; e de representantes da comunidade acadêmica e externa. Durante a solenidade, foi feita a entrega simbólica de brinquedos para a campanha.



Para a reitoria Cicília Maia, esse é um momento muito feliz para toda a Universidade. “O Meu Melhor Natal é fruto de uma construção coletiva entre a comunidade acadêmica e a sociedade. É o primeiro contato de muitas crianças com a Universidade, um momento onde a Uern se integra com a comunidade, levando educação, esperança e amor”, disse.



A pró-reitora de Gestão de Pessoas (Progep), Isabel Amaral, enfatiza que a ação tem como principal objetivo a arrecadação de brinquedos para a distribuição entre crianças carentes. “São 25 anos de Campanha, que visa fazer um Natal mais feliz e solidário. Ao longo destes anos, foram mais de 60 mil crianças beneficiadas”, releva. Ela ressalta que no ano passado, a campanha bateu recorde de arrecadação, atingindo a marca de 4.800 brinquedos.



Marcília Diniz, representante dos parceiros externos, destacou que é de suma importância essa integração entre a Universidade e demais setores da sociedade nessa campanha que leva amor e solidariedade para milhares de crianças. “É uma alegria muito grande fazer parte desta iniciativa”, enfatiza.



A Campanha Meu Melhor Natal tem como tema “compartilhe amor e renove esperança”. A meta deste ano é arrecadar 3.500 brinquedos, para atender 25 unidades de educação infantil, da zona urbana e zona rural, além de hospitais públicos e instituições sociais atendidas por ações de extensão da universidade.



O período de arrecadação, triagem e embalagem dos itens vai acontecer de 27 de outubro a 09 de dezembro. Já a entrega dos brinquedos será feita de 05 a 16 de dezembro.