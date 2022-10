Internações por Covid-19 estão zeradas em Mossoró; último paciente teve alta dia 25

Leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e clínicos para Covid 10 em Mossoró estão zerados. A informação é do setor de epidemiologia da Secretaria Municipal de Saúde. O último paciente acometido pela doença internado no município recebeu alta do Hospital Rafael Fernandes (HRF) na última terça-feira (25). De acordo com dados da Vigilância Epidemiológica da SMS, até as 10 horas da manhã desta quinta-feira, não havia nenhum paciente internado por Covid-19 em Mossoró.