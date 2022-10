Prefeitura de Mossoró antecipa pagamentos dos salários de outubro

Recebem nesta sexta (28), dia do Servidor Público, os servidores efetivos, comissionados, aposentados, pensionistas e estagiários. Além de salário base e adicionais, a Prefeitura também pagou o 13º dos servidores que fazem aniversário este mês. Com o pagamento do salário, mais de R$ 21 milhões são injetados na economia local.