Mossoró terá dia D de multivacinação neste sábado e na segunda-feira

O município de Mossoró realizará neste sábado (29) e na segunda-feira (31) dois dias D de multivacinação, com foco na vacinação contra a poliomielite. Também serão aplicadas doses contra a Covid-19, Influenza e Febre Amarela para os públicos-alvo dos respectivos imunizantes.



Neste sábado a imunização ocorrerá na Unidade Básica de Saúde Conchita Ciarlini, no Abolição II, das 8h às 16h, sem intervalo para almoço, e no Partage Shopping Mossoró, no horário das 10h às 18h. Já na segunda-feira a mobilização acontecerá nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) no horário de funcionamento.



A campanha nacional contra a pólio ocorre desde 8 de agosto e foi prorrogada até a próxima segunda-feira (31). “Estamos nos últimos dias de campanha e o município de Mossoró realizará neste sábado e na segunda dias D de multivacinação, com foco na pólio”, destacou o coordenador do Programa Nacional de Imunização (PNI), Etevaldo Lima.



O coordenador de Imunizações da Secretaria Municipal de Saúde lembra a importância das crianças de 1 ano a menores de 5 anos (4 anos, 11 meses e 29 dias) receberem as das gotinhas. “Que você pai, que você mãe ou responsável levem a criança nesta faixa etária para tomar as duas gotinhas contra a paralisia infantil. Não deixem essa oportunidade passar. Essas duas gotinhas vão proteger seu filho de uma doença que deixa sequelas”.



No momento Mossoró está com 61% de cobertura vacinal. O percentual representa 9.279 crianças vacinadas contra a pólio. “Temos ainda 5.795 crianças do público alvo a serem vacinadas contra a pólio”, encerrou Etevaldo Lima.