DEaD/UERN Abre seleção de alunos para graduação em Pedagogia e curso de Mídias da Educação

A Diretoria de Educação a Distância (DEaD) da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Uern) está com inscrições abertas para o Processo Seletivo Especial em Educação a Distância para o Curso de Licenciatura em Pedagogia, ofertado na modalidade a distância, a partir do segundo semestre letivo de 2022 e financiado pela Universidade Aberta do Brasil (UAB/CAPES).



São oferecidas 204 vagas distribuídas nos polos de Assú (34 vagas), Caraúbas (34 vagas), Grossos (34 vagas), Guamaré (34 vagas), João Câmara (34 vagas) e Natal (34 vagas).



Serão reservados 30% das vagas aos professores da Educação Básica em exercício, 5% das vagas para as pessoas com deficiência (PCD) e 15% para candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas (PPI).



Confira o Edital N° 161/2022 – DEaD/FUERN.

Pela quinta vez a DEAD oferta o curso gratuito de Mídias na Educação. São 300 vagas distribuídas igualmente entre as cinco cidades polo: Assú, Luís Gomes, Marcelino Vieira, Martins, Natal e Patu no Rio Grande do Norte. Além de professores das redes públicas de ensino municipais e da rede estadual do Rio Grande do Norte – principal público do Mídias, esta edição também é voltada para quem tenha concluído curso de Graduação em Licenciatura de qualquer área do conhecimento.



Distribuição das 60 vagas em cada polo:

35 vagas ´para docentes da educação básica das redes públicas municipais, ou da rede estadual de ensino do Rio Grande do Norte



09 vagas para ampla concorrência para quem possui Licenciatura



03 vagas para pessoas com deficiência



03 vagas para pessoas autodeclaradas pretos, pardos ou indígenas.



Os candidatos serão selecionados através da análise de currículo, conforme modelo constante no edital:

Edital n°166.2022 – Seleção de Alunos – Mídias na EducaçãoBaixar



As inscrições são apenas pela internet até dia 13/11/2022 por meio do formulário: https://forms.gle/DzWCFfztbdu31Car7 também disponível em http://dead.uern.br/selecoes