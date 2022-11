PMM garante o serviço de transporte coletivo à população mossoroense sem cobrança de tarifa

O transporte público está operando de forma gratuita neste domingo (30), segundo turno das eleições. A Prefeitura de Mossoró garante o serviço de transporte coletivo à população mossoroense sem cobrança de tarifa.

Os itinerários atendem os principais colégios eleitorais, sendo possível integração com outros bairros nos terminais do centro da cidade.

Em Mossoró a população não precisa apresentar o título de eleitor para embarcar nos ônibus. A catraca está liberada para todos os públicos, sem a necessidade de comprovações.

O Município oferta o serviço desde às 7h da manhã, seguindo com o último retorno aos bairros às 18h, após a finalização do pleito.

Jeniffer Caroline elogiou a rapidez do transporte público e a gratuidade do serviço. “A gratuidade foi excelente. O ônibus passou praticamente em frente a minha casa, parou, no instante veio. Bem vago, não estava cheio o transporte, foi muito bom”, disse.

“Hoje temos ônibus gratuito, garantindo ao cidadão o direito de participar do processo democrático de nosso país. Montamos um itinerário especial, contemplando os principais locais de votação, assegurando um transporte gratuito, eficiente e de qualidade”, disse Cledinilson Morais, secretário de Segurança.

Os usuários poderão acompanhar em tempo real através do aplicativo “Cittamobi”, a localização exata do ônibus, além da previsão de chegada aos terminais ou pontos nos bairros, proporcionando melhor experiência do serviço.