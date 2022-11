Após ampla reforma, Teatro Dix-Huit Rosado será entregue à população às 18h desta segunda, 31

Totalmente restaurado, o Teatro Municipal Dix-huit Rosado será entregue à população de Mossoró nesta segunda-feira (31). A reinauguração do equipamento acontece após grande restauração e modernização promovidos pela Prefeitura de Mossoró.

Palco de grandes espetáculos, o equipamento público é patrimônio cultural da cidade.

Com vasta programação cultural, o Teatro Municipal será entregue às 18h. Na ocasião, a cerimônia de abertura terá recepção do Grupo de Coral Infantil da Escola de Artes de Mossoró. A Banda Sinfônica Municipal Artur Paraguai também participa da celebração.

O poeta mossoroense Antônio Francisco e o Grupo Choro Didático também abrilhantarão a programação de reinauguração. O Grupo de Coral da Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA) e exibição do espetáculo “Ê Rei”, da Cia Rascunho de Teatro, encerrarão a solenidade de entrega.

A reforma do Teatro Municipal Dix-huit Rosado contou com a substituição do revestimento cerâmico externo e substituição de granito, revisão das instalações elétricas e subestação, instalação de plataforma elevatória, na promoção da acessibilidade ao espaço público.

As obras também contemplaram a revisão do sistema de combate a incêndio, trouxe melhorias na cobertura, proteções, pinturas, reparos estruturais e no sistema de ar-condicionado. Os equipamentos cênicos, como vestimenta cênica, mecânica cênica e sistema de áudio foram totalmente reparados.

Secretário de Cultura, Etevaldo Almeida convida a população para participar da solenidade de reinauguração.

“É um momento muito significativo para a classe artística e também para a população de Mossoró. O teatro oportuniza aos artistas uma emoção e uma magia incrível. Convido toda a comunidade para prestigiar esse momento de entrega que será realizado na próxima segunda-feira, um momento de muita alegria para todos nós”, convidou.