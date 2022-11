Confira o calendário da segunda fase de vacinação contra a febre aftosa em Mossoró

A Prefeitura Municipal de Mossoró começa na terça-feira (1º) a segunda etapa de vacinação contra febre aftosa. Até o final do mês de novembro as equipes de vacinação percorrem diversas comunidades rurais do município no processo de imunização dos animais.

A meta da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural (SEADRU) é vacinar em média 1.500 animais – bovinos e bubalinos – de até 2 anos de idade. A vacinação contemplará mais de 120 comunidades rurais de Mossoró.

Neste dia 1º de novembro, as localidades a serem visitadas são: P.A. Solidão; P.A. Vingt Rosado; Cristais; P.A. Cabelo de Nego; Jucuri; P.A. Independência; Pajeú, P.A. Barreira Vermelha; P.A. Santa Rita de Cássia; Guarajá.

“A segunda etapa de vacinação contra a febre aftosa é de fundamental importância para que o bovinocultor mossoroense permaneça com o seu rebanho em condições de comercialização, boa saúde. Uma vez que ao receber a vacina doada pela Prefeitura de Mossoró, o produtor ganha em dois aspectos: primeiro em questão de saúde, imunizando o animal, e depois, em condições de comercializar os produtos. É um trabalho essencial que o município de Mossoró faz”, frisou Faviano Moreira, titular da Secretaria Municipal de Agricultura.

A campanha de vacinação contra a febre aftosa é realizada em parceria com a Universidade Federal Rural do Semi-Árido (Ufersa).

Confira o calendário de vacinação:

1ª Semana:

01/11 - P.A. Solidão; P.A. Vingt Rosado; Cristais; P.A. Cabelo de Nego; Jucuri; P.A. Independência; Pajeú, P.A. Barreira Vermelha; P.A. Santa Rita de Cássia; Guarajá.

03/11 - P.A.Cheiro da Terra; P.A. São José I e II; P.A. São Cristóvão; Bela Vista; Riacho Grande; Riachinho; Rancho da Caça; Serra Mossoró; P.A. Lagoa do Xavier.

04/11 - P.A. Nova Esperança (São João); P.A. Sol Nascente; PAMN; P.A. Fazenda Nova; P.A. Terra Nossa; P.A. Santa Elza; P.A. Recanto da Esperança (Alagoinha); Bom Destino.

2ª Semana:

07/11 – Senegal; Arisco I e II; Lajedo; Oiticica; Florânea; P.A. Maísa APAMA; P.A Maísa Real; Agrovila Paulo Freire.

08/11 – P.A. Maisa Montana; Coqueiro; P.A São Romão; Pau Branco.

09/11 – Rincão; Pintos; UFERSA.

10/11 – Santo Antônio; Ema; Cajazeiras I e II; Pau Darco; Tabuleiro Alto; P.A. Jurema; P.A. Boa Fé; Góis; Puxa Boi; Canto do Junco;

11/11 - P.A. Olga Benário; P.A. Oziel Alves; P.A. Maísa Pomar; P.A Maísa Nova União (Poço 10); Jardim; Córrego Mossoró.

3ª Semana:

14/11 – Ingá; Bom Jesus; Passagem da Oiticica; Camurupim I e II; Passagem do Rio; Picada I e II, Estreito; Várzea da Pasta; São João da Várzea.

15/11 – Sitio Carmo; P.A. Carmo; Melancia; Passagem de Pedras; Umari; Jurema Seca; Colós; Sussuarana; P.A. Sussuarana; Piquiri; Barro Branco.

16/11 – Panela do Amaro; Sitio Fontenele; Rancho da Caça; Serra Mossoró; P.A. Lagoa do Xavier.

17/11 – Estreito do Jacu; Olho D’água Velho; Chafariz; Curral de Baixo; Santana (Direita do rio); Santana (Esquerda do rio).

18/11 - São Joaquim; P.A. Lorena; Lagoa do bargado; Reforma dos Romãos; P.A. Paulo Freire; Angicos; Sitio São Francisco; Salva Vidas.

4ª Semana:

21/11 – Quixaba; São Benedito; Espinheirinho; P.A. Novo Espinheirinho; Baixa Verde; Laginha; Barrinha dos Neo; Fartura; P.A Hipólito II.

22/11 - Hipólito I; P.A. Maracanaú; P.A. Cordão de Sombra I e II; Sítio do Meio.

23/11 - São Raimundo.

24/11 - P.A. Favela.

24/11 - P.A Mulunguzinho.