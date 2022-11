“Uma entrega histórica para a população, pois era uma ponte aguardada há quase 50 anos”

O sonho dos moradores da rua Benício Filho, na Ilha de Santa Luzia e bairros do grande Alto de São Manoel se tornou realidade.

A construção de uma ponte interligando bairros da região era uma antiga reivindicação da população que se concretiza a partir dos investimentos realizados pela Prefeitura de Mossoró em infraestrutura e mobilidade urbana.

A ponte em concreto armado liga os bairros Ilha de Santa Luzia e Alto de São Manoel ao Planalto 13 de Maio. A ponte possui 50 metros de extensão, numa área total de 500 metros quadrados. Um investimento de cerca de 3 milhões de reais.

A solenidade de inauguração da obra foi realizada no fim da tarde desta segunda-feira (31). “Uma entrega histórica para a população mossoroense, pois era uma ponte aguardada há quase 50 anos. Hoje, estamos concretizando esse sonho entregando uma importante obra de mobilidade urbana e infraestrutura. Uma ponte que interliga a avenida Presidente Dutra ao prolongamento da avenida Coelho Neto”, declarou o prefeito Allyson Bezerra.

A obra recebe o nome de “Ponte Luiz Anastácio de Maria”, uma homenagem in memorian a um morador do bairro.

“Para nossa família é uma satisfação receber a homenagem, pois nós nascemos na rua Benício Filho e meu pai tem toda uma história junto a comunidade. Nós ficamos muito orgulhosos com a homenagem da Prefeitura de Mossoró, valorizando as famílias da nossa cidade”, destacou Ogenilson Rebouças, filho do homenageado.

Morador da rua Benício Filho há mais de 60 anos, o aposentado José Araújo externou o significado da obra para a população local.

“Essa ponte facilitou simplesmente toda locomoção do pedestre ao motorizado. Tudo que a gente queria era isso. Temos supermercado e UPA próximos. A gente gastava muito tempo fazendo o percurso pela avenida Presidente Dutra” disse.

Elisângela Feitosa também enalteceu a importância da obra recém-entregue pela administração municipal.

“Antes, nós tínhamos muita dificuldade de passar na época de chuvas, pois a água se acumulava e não tinha como atravessar. Agora, mudou completamente com essa obra grandiosa feita pela Prefeitura que está de parabéns pelo trabalho”, declarou a moradora.

“Uma obra que há anos a população esperava e estamos de fato entregando a ponte na rua Benício Filho. Uma obra importante para toda população, desafogando o trânsito da avenida Presidente Dutra. Uma obra relevante para toda cidade de Mossoró”, frisou Rodrigo Lima, secretário municipal de Infraestrutura.

No ato de entrega da ponte, o prefeito de Mossoró ainda anunciou a pavimentação asfáltica da via. “Nós aproveitamos a ocasião para anunciar que iremos realizar o asfalto de toda a rua. Isso representa valorização do comércio, residências, realizando sonhos de décadas dos moradores dessa localidade”, acrescentou Allyson Bezerra.