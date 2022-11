Guardas municipais concluem curso de tiro e comemoram porte institucional

A Prefeitura de Mossoró deu um passo importante na segurança pública patrimonial do Município. A Guarda Civil Municipal concluiu nesta terça-feira, 1º de novembro, as aulas práticas do curso de tiro para obtenção do porte institucional. Aguardado há quase uma década, guardas municipais comemoraram a finalização do treinamento.



No início deste ano, a Secretaria Municipal de Segurança Pública, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito (SESDEM) conseguiu com a Polícia Federal autorização para obter de forma legal o documento institucional, garantindo a utilização de armas pela Guarda Civil Municipal.



Esperando há quase 10 anos, o guarda municipal Allan Bueno, da primeira turma da instituição, comemorou a finalização da última aula do curso de tiro. O servidor agradeceu à Prefeitura de Mossoró pelo empenho e dedicação com a segurança do município.



“Depois desses 10 anos de espera, a alegria é muito grande. Chegamos a pensar que nunca iria acontecer isso. Graças ao empenho da Prefeitura de Mossoró estamos formando mais de 200 agentes. A arma é a nossa ferramenta de trabalho, ela faz parte do nosso serviço do dia a dia. Mais proteção e segurança, não só nossa, mas também da população”, comemorou.



Toda formação foi promovida pelos Instrutores do Centro de Treinamento da Guarda Civil Municipal de Mossoró. Além das aulas práticas de tiro ao alvo, 220 guardas municipais passaram por aulas de noções sobre a legislação e atendimento emergencial.



“O curso teve como finalidade passar informações sobre direito penal, direito constitucional, além de especificações sobre armamento e aulas práticas de tiro. Os agentes também tiveram aulas de APH tático, que visa o atendimento de emergência pré-hospitalar. Todas essas instruções foram repassadas durante o treinamento”, explicou Brito Alves, instrutor da Guarda Civil Municipal.



Na manhã desta terça-feira, 1º de novembro, o prefeito Allyson Bezerra acompanhou a última aula prática antes da prova final que será realizada nesta quarta-feira (2). O gestor lembrou do trabalho desenvolvido na promoção da segurança do município, além das melhorias alcançadas pela categoria.



“Momento histórico para a segurança pública de Mossoró, temos uma Guarda Municipal equipada, valorizada, com condições de atender ao cidadão e proteger o patrimônio público. Fizemos questão de fazer uma ação que era esperada há uma década, que é o porte institucional da Guarda Civil Municipal. Desde que a GCM foi criada, isso era um sonho, agora é realidade”, disse Allyson Bezerra.