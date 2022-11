37% dos as crianças de 1 a 5 anos não tomaram vacina contra a paralisia infantil em Mossoró

A campanha nacional de vacinação contra a poliomielite terminou nesta segunda-feira (31) com 63% do público-alvo vacinado em Mossoró. Segundo a Secretaria municipal de saúde, o número representa 9.574 crianças menores de cinco anos vacinadas no município.



Apesar de todo esforço feito pela prefeitura de Mossoró desde agosto, quando a campanha foi lançada pelo Ministério da Saúde, realizando busca ativa, de casa em casa, ainda assim, não foi possível fazer cerca de 4.500 crianças com idade de receber as gotinhas tomassem a vacina contra a pólio.

Para a secretaria de saúde, Morgana Dantas, a queda da cobertura vacinal é preocupante.

“Mesmo com todo esforço da secretaria de saúde, com a realização de dia D, busca ativa, horários de vacinação estendidos nas UBSs, vacinação nas escolas, o município não atingiu a meta que era de 95% preconizado pelo Ministério da Saúde”, afirma.

A secretaria reforça que as vacinas continuam disponíveis em todas as unidades básicas de saúde do município e pede aos pais que levem as crianças para serem imunizadas. “Ficaram faltando para os 100%, 5.500 crianças de 1 ano a menores de 5 anos serem vacinadas”, afirmou Morgana.

A campanha Nacional de vacinação contra a Poliomielite começou em agosto deste ano e foi prorrogada três vezes pelo Ministério da Saúde, devido à baixa procura pelo imunizante em todo pais.

Dos 167 municípios do estado, 53 conseguiram atingir a meta estipulada pelo Ministério da Saúde de atingir pelo menos 95% de crianças vacinadas. Outros 113 municípios atingiram percentual de vacinação entre 50 a 94,99% e a capital do estado.

Segundo o RN+ Vacina, os três municípios que mais vacinaram no Rio Grande do Norte foram: Severiano Melo (165,41%), Água Nova (137,04%) e José da Penha (127,21%)