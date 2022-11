A "Operação Finados" contará com pontos fixos da Guarda Municipal nos cemitérios localizados nas áreas urbana e rural, com efetivo a partir desta terça-feira, 1º de novembro. De acordo com Cledinilson Morais, secretário de Segurança, os dois maiores cemitérios públicos da cidade, o São Sebastião, no bairro Centro, e o Novo Tempo, no bairro Aeroporto, receberão segurança reforçada a partir desta terça-feira. O titular enfatiza que os cemitérios da zona rural também terão segurança

A Secretaria Municipal de Segurança Pública, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito (SESDEM) montou operação para garantir a tranquilidade durante as visitações aos cemitérios públicos de Mossoró. A "Operação Finados" contará com pontos fixos da Guarda Municipal nos cemitérios localizados nas áreas urbana e rural, com efetivo a partir desta terça-feira, 1º de novembro.



De acordo com Cledinilson Morais, secretário de Segurança, os dois maiores cemitérios públicos da cidade, o São Sebastião, no bairro Centro, e o Novo Tempo, no bairro Aeroporto, receberão segurança reforçada a partir desta terça-feira. O titular enfatiza que os cemitérios da zona rural também terão segurança fixa da GCM.



“Fizemos todo um planejamento para a 'Operação Finados'. A Guarda Municipal estará presente em todos os cemitérios públicos do nosso município, tanto da área urbana, quanto na zona rural. Vamos ter efetivo fixo durante todo o momento de visitação”, explicou.



O Centro Integrado de Operações de Trânsito e Segurança Pública (CIOTS) também reforça o atendimento emergencial através do número 153. A população poderá entrar em contato com os agentes através do WhatsApp (84) 9 8631-700.