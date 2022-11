Festa de Santa Luzia 2022 será lançada neste sábado (5) durante a Feijoada da Luz

O evento será realizado a partir das 11h30, no Colégio Diocesano Santa Luzia, em Mossoró. Na ocasião, o coordenador da Festa e pároco da Catedral, Pe Flávio Augusto Forte Melo, trará detalhes da escolha do tema desta edição, que é “Coração ardente, pés a caminho”. As senhas podem ser adquiridas na secretaria da Catedral, horário comercial, ou no momento do evento, no valor de R$ 15. A Festa de Santa Luzia 2022 será de 1º a 13 de dezembro. Este ano, a procissão sairá da Paróquia de Nossa Senhora de Fátima, localizada no conjunto do Abolição II.