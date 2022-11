Prefeitura de Mossoró lança programação da Campanha “Novembro Azul”

Com o objetivo de alertar para a importância do diagnóstico precoce do câncer de próstata, o mais frequente entre homens brasileiros depois do câncer de pele, a campanha “Novembro Azul” foi lançada nesta terça-feira (1º) em Mossoró. O lançamento aconteceu no auditório do Centro Administrativo da Cidadania Prefeito Alcides Belo. O tema deste ano é “Homem cuida de sua saúde de novembro a novembro”.



A Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), realizará durante todo o mês atividades alusivas à temática. Titular da SMS, Morgana Dantas destaca a importância da campanha para a saúde do homem.



“Iniciamos agora a campanha que será de novembro a novembro para que os homens cuidem de sua saúde, seja através de atividades físicas, dos acompanhamentos em nossos equipamentos de saúde. Nós precisamos que os homens procurem as unidades de saúde para cuidarem de sua saúde e se prevenirem contra doenças”, disse Morgana.

A campanha de conscientização da saúde do homem terá diversas ações ao longo de novembro. “Nós teremos rodas de conversa, disponibilização de consultas, dois dias de mobilização onde irão ser disponibilizados exames de PSA, entre outras ações, explicou Katiana Aquino, diretora da Atenção Primária da SMS. “Nós tentamos no mês de novembro de alguma forma atingir esse público com diversas ações”, completou.



O urologista Eddio Dantas realizou palestra para os presentes e destacou quais são os três fatores de maiores riscos. Segundo ele, histórico da doença na família, idade e etnia podem facilitar esse paciente a ter um câncer mais agressivo.



“O primeiro fator importante que destaco é o histórico familiar. Ele tem um gene hereditário. Aquele paciente que tem histórico de câncer de próstata na família tem maior predisposição a desenvolver a doença. Outro fator importante é a idade. Esse câncer está associado à faixa etária. Normalmente ele vai surgir a partir dos 50, 60 anos. É raríssimo câncer de próstata em jovens. O terceiro que observamos é a etnia. Aqueles pacientes negros acabam desenvolvendo um câncer de próstata de uma forma mais ofensiva e mais comum”.

Na fase inicial, o câncer de próstata não apresenta sintomas e quando alguns sinais começam a aparecer, cerca de 95% dos tumores já estão em fase avançada, dificultando a cura. Na fase avançada, os sintomas são: dor óssea, dores ao urinar, vontade de urinar com frequência e presença de sangue na urina e/ou no sêmen.



Coordenadora da Política de Atenção Integral à Saúde da Mulher da Secretaria de Saúde de Mossoró, Suiann Costa lembra que a pasta municipal realiza essas ações durante todo o ano e novembro é justamente para intensificar essas atividades.



“Estamos nesse momento intensificando as ações realizando a abertura do "Novembro Azul". Só lembrando que a gente trabalha durante todo o ano essas ações. O mês de novembro é justamente para reforçar a importância dos cuidados, prevenção e promoção à saúde”, ressaltou.



PROGRAMAÇÃO



Entre as várias ações que serão realizadas durante todo o mês de novembro, a Secretaria de Saúde do município programa para os dias 19 e 26 deste mês uma espécie de dia D. A atividade será realizada no Centro Clínico Professor Vingt-un Rosado, conhecido como PAM do Bom Jardim.



Confira abaixo ações que serão realizadas em novembro:



7.11 – Ações de teste rápido, orientações sobre LSTs e atualização do cartão de vacina. Horário: 15h



17.11 – Circuito Saúde do Homem Caminhoneiro PPD no Posto Chimarrão. Horário: 16h



18.11 – Circuito Saúde do Homem com teste rápido, aferição de pressão, orientação nutricional, ISTs, carro do CTA (consultas e atendimentos), levar orientações odontológicas, palestras e parceria, das 7h30 às 13h, na Cobal e no Vuco-Vuco



24.11 – Encontro Moto Clubes e Carros Antigos com aferição de pressão, orientação nutricional , ISTs e palestras. Horário: 19h, na Praça do Pax



21 a 25.11 – Cimento Nassau. CEREST



31.11 – Secretaria de Infraestrutura com palestra, orientações e alongamento em ação alusiva ao "Novembro Azul". Horário: 7h