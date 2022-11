“É o maior pacto pela educação de Mossoró”, diz Allyson sobre programa Mossoró Cidade Educação

A Prefeitura de Mossoró lançará na próxima terça-feira (08), a partir das 9h, o programa “Mossoró Cidade Educação”, iniciativa que representa o maior investimento público na história da educação municipal. Toda a sociedade é convidada a participar do evento, que acontecerá no Ginásio de Esportes Pedro Ciarlini.



“É o maior investimento público, em toda a história de Mossoró, na educação municipal. Não se viu, nas últimas décadas, um investimento tão forte. Quem for ao ginásio já vai poder visualizar esse investimento”, destacou Allyson Bezerra.



O “Mossoró Cidade Educação” contemplará da infraestrutura das escolas e Unidades de Educação Infantil (UEIs) às novas tecnologias; do transporte escolar à formação/capacitação dos profissionais; da valorização do servidor à garantia da merenda escolar das crianças, como ressalta a secretária municipal de Educação, Hubeônia Alencar.

“O programa é o maior pacto pela educação de Mossoró firmado pela atual gestão, e que não se limitará a ela. É um grande passo que ultrapassará gestões, cujos resultados veremos a curto, médio e longo prazo. Ele representa o maior investimento concentrado/sistematizado na educação do município em toda a sua história”, frisou Hubeônia.



A iniciativa proporcionará, por exemplo, a instalação de centrais de ar em todas as salas de aulas de todas as unidades de ensino da Rede Municipal, aquisição e distribuição de computadores, eletrodomésticos, carteiras, mobiliário novo para escolas e UEIs, entre muitos outros avanços. “Iremos anunciar uma série de outros investimentos que irão revolucionar a educação pública de Mossoró”, finalizou o prefeito Allyson Bezerra